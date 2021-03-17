BMW анонсировала спортивный электроседан i4

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4 и поделилась первой официальной информацией о модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинку представили в рамках ежегодной итоговой конференции концерна. В планах компании увеличить количество выпущенных электромобилей до 1 миллиона, а к 2023 году представит 13 полностью электрических моделей.

BMW i4 представляет собой полностью электрический спортивный седан с купеобразным кузовом и характерным оформление передней части машины с крупными овальными воздухозаборниками, имитирующими облицовку радиатора. Автомобиль отправится в салоны дилеров марки уже в нынешнем году, причем, покупателям будет доступны несколько версий, включая спортивную модификацию от подразделения BMW M Performance.

В зависимости от модификации электромобиль сможет преодолевать на одной зарядке аккумулятора от 300 миль (EPA) до 590 км (WLTP). Для топовой версии будет предложен двигатель мощностью 390 кВт (530 л.с.). Он позволит BMW i4 разгоняться до первой "сотни" примерно за 4 секунды.

В салоне i4 будет использоваться новый цифровой кокпит BMW iDrive 8-го поколения с лаконичным дизайном и большими экранами диагональю 12,3 и 14,9 дюйма. Больше подробностей и полные технический характеристики компания обещает представить в ближайшие несколько недель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, реставраторы фирменного подразделения BMW Classic вернула к жизни спорткупе M8 1990 года. Уникальную модель изготовили в единственном экземпляре, а сам факт ее существования тщательно скрывали.