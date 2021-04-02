Будущие BMW будут использовать единую электрическую платформу

Все будущие автомобили и внедорожники от BMW будут использовать единую архитектуру, ориентированную на электричество.

Об этом сообщает портал AutoNews. Универсальная платформа, получившая название New Class, разработана для использования в первую очередь на электромобилях. Однако, ее можно будет также применять для создания, автомобилей с классическими ДВС, гибридов и машин на водородных топливных ячейках.

Платформа New Class, дебют которой запланирован на 2025 год, заменит две текущие архитектуры компании – UKL, используемую для компактных моделей BMW и Mini, а также CLAR, применяемую на более крупных машинах семействе BMW.

UKL и CLAR были разработаны для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С тех пор BMW значительно обновила архитектуру CLAR, изменив панели пола несущего кузова для размещения электрических компонентов. Модернизированная таким образом платформа используется в настоящее время на электромобилях iX3, i4 и iX. Она же будет лежать в основе электрических версий моделей 5-й и 7-й серии.

Модульная архитектура New Class позволит создавать электромобили разных классов и размеров, а плоский пол позволит максимально увеличить пространство салона. Среди других особенностей новой платформы – использование бортовой сети на 400 и 800 В, возможность установки различных силовых агрегатов, а также разнообразие типов привода – передний, задний или полный.

Также New Class будет использовать новые форматы коммуникации и цифровые технологии, позволяющие адаптировать автомобили не только к пользовательским нуждам, но и к региональным особенностям рынка сбыта. Кроме того, в конструкции будут активно использоваться эко-материалы.

В планах компании BMW к 2030 году увеличить ассортимент и количество выпускаемых электромобилей, а инновационная платформа New Class призвана помочь в реализации этой задачи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на ежегодной итоговой конференции в Мюнхене компания представила новый серийный электрический кроссовер iX. Новинка дебютирует на рынке до конца нынешнего года и составит пару компактному электрокроссу IX3, дебютировавшему летом прошлого года.