Camry vs Tesla, найнадійніші авто з Китаю, повернення ТО: головне за тиждень

Camry проти Tesla, найнадійніші автомобілі з Китаю, повернення техогляду – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Розпочався тиждень з цікавою звістки з Китаю, присвяченій першому електромобілю від виробника електроніки, компанії Xiaomi. Її первістком в галузі автомобілебудуванні став... будинок на колесах, обладнаний фірмовими "гаджетами" виробника.

Експерти порівняли вартість 5-річної експлуатації Tesla Model 3 та Toyota Camry й прийшли до дуже несподіванних висновків. Виявилося, що покупка електромобіля, не тільки непрактична, але й фінансово невигідна угода.

Компанія Mercedes-Benz продовжує радувати своїх шанувальників різноманітними новинками. Чергова добра новина для всіх любителів німецького бренду – дебют купеобразного спорседана CLS.

+2021 Merecedes-Benz CLS media.daimler.com

Міністерство інфраструктури України оприлюднило законопроект про обов'язковий техогляд. Відповідно до документа, планується повернути скасований у 2011 році ТО для фізичних осіб, а також карати автовласників, які не пройшли техогляд великим штрафом.

Французька компанія Renault вирішила звернутися до свого минулого та відродити цілий ряд моделей, але вже у електричному форматі. Наприклад, в недалекому майбутньому виробник обіцяє представити нову инкарнацию Renault 4.

Емблема нового покоління моделі Renault 4 autoexpress.co.uk

Один з українських інтернет-порталів вивчав процедуру отримання водійських прав в Україні та виявив, що пройти теоретичний іспит не так просто.

Майбутніх водіїв чекає непростий теоретичний іспит hsc.gov.ua

Українські шанувальники "Бондіани" та бренду Land Rover можуть побачити наживо позашляховик Defender, який брав участь у зйомках фільму "007: Не час помирати". Автомобіль експонується у столичному шоу-румі британської компанії.

Ну а рекордсменом тижня за переглядами став огляд Aвто Oбоза, присвячений найнадійнішим китайським автомобілям, які не розчарують своїх власників.