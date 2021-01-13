В Україну завезли гуманітарку? З'явилися нові дані про контрабанду вакцини

В Україну з Ізраїлю могли контрабандою завезти вакцину проти коронавірусу (COVID-19), яка призначалася для Палестини як гуманітарна допомога.

Про це дізнався OBOZREVATEL під час журналістського розслідування про таємне ввезення препарату та вакцинації обраного кола політиків і чиновників.

Відзначимо, що ще 6 січня телеканал "Кан-11" повідомив, що Ізраїль передав палестинській адміністрації десятки доз вакцини Pfizer. Журналіст Галь Бергер у Twitter написав, що передання вакцини до Рамалли (столиця Палестинської автономії), було здійснено ще 4 січня, але не афішувалося ні Ізраїлем, ні палестинською стороною.

Бергер зазначив, що нині невідомо, для кого призначалася вакцина. Відомо, що сторони домовилися, що препарат буде використовуватися в "гуманітарних цілях".

Пост журналіста Галь Бергера Twitter / Галь Бергер

Наразі OBOZREVATEL перевіряє інформацію, чи могла потрапити в Україну гуманітарна допомога, що призначалася Палестині.

Підкреслимо, що в Ізраїлі ЗМІ зацікавилися скандалом навколо вакцини від коронавірусу, яку незаконно могли ввести для українських чиновників з їхньої країни.

Нагадаємо, що раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинували проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5-3 тисячі євро. Також він опублікував фотографію вакцини, яку незаконно могли ввезти для українських чиновників з Ізраїлю.

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