У мережі поширили фейкове передбачення із "Сімпсонів" про штурм Капітолію США. Фото

У популярному мультсеріалі "Сімпсони" не було персонажа, схожого на протестувальника з рогами вікінгів, який штурмував будівлю Капітолію США 6 січня.

Як повідомляє Lead Stories, "пророчу" картинку нібито з "Сімпсонів" поширюють у соцмережах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На ній персонаж "завгосп Віллі" стоїть на фоні Капітолію у майже ідентичному вбранні, як і протестувальник Джейкоб Ентоні Ченслі (відомий як Джейк Анджелі або "шаман" руху QAnon), кадри з яким у будівлі Конгресу розлетілися всіма світовими ЗМІ.

Однак речниця "Сімпсонів" Антонія Коффман заявила, що "завгосп Віллі" ніколи не був одягнений, як згаданий протестувальник. Є зображення, на якому він стоїть у бунтівній позі перед мерією Спрінґфілда. Але він без головного убору та без татуювань, а обличчя не розмальоване.

"Ні, це не з нашого шоу... Ми не створювали цей образ, його створив інтернет", – сказала вона.

Нагадаємо, обличчям штурму Капітолію у Вашингтоні, який влаштували прихильники поки ще чинного президента США Дональда Трампа, став роздягнутий до пояса чоловік у шапці з хутром і рогами.

Зараз Ченслі перебуває під вартою за обвинуваченням у насильницькому проникненні в Капітолій та порушенні правопорядку. Він відкидає усі звинувачення. На першому слуханні в суді захисник "шамана" заявив, що той відмовився від їжі з моменту арешту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 січня прихильники президента США Дональда Трампа перервали засідання Конгресу, який зібрався, щоб офіційно оголосити Джо Байдена новим лідером країни. Натовпи протестувальників штурмували будівлю і прорвалися всередину.

Під час зіткнень загинули 5 осіб. Серед них – ветеранка ВПС США Ешлі Беббіт, у яку вистрілили впритул. А в лікарні від отриманих під час зіткнення з протестувальниками травм помер поліцейський.