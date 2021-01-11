У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа

Палата представників конгресу США опублікувала проєкт резолюції щодо імпічменту президента Дональда Трампа, в якій президента звинуватили в підбурюванні до повстання.

Документ також поширив CNN. На думку конгресменів, Трамп причетний до безладів, які призвели до штурму Капітолію у Вашингтоні 6 січня.

У резолюції ідеться, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути".

"Він поставив під загрозу цілісність демократичної системи, завадив мирному переданню влади і поставив під загрозу уряд. Тим самим він зрадив свою довіру як президента, завдавши очевидної шкоди народу Сполучених Штатів", – указано в документі.

Резолюція Конгресу – це перший крок демократів до проведення цього тижня голосування щодо імпічменту. Таким чином Трамп може стати першим президентом в історії США, якому вдруге буде оголошено імпічмент.

Нагадаємо, ініціативу демократів щодо оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу підтримали в Республіканській партії. Впливовий сенатор-республіканець від штату Пенсильванія Пет Тумі висловив думку, що роль Трампа в штурмі Капітолію є правопорушенням, через яке може бути оголошено імпічмент.

Опубліковано резолюцію щодо імпічменту Трампа CNN

Трампа звинуватили в підбурюванні до повстання CNN

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