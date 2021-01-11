В Конгрессе США обнародовали текст резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, в которой президента обвинили в подстрекательстве к восстанию.
Документ также распространил CNN. По мнению конгрессменов, Трамп причастен к беспорядкам, которые привели к штурму Капитолия в Вашингтоне 6 января.
В резолюции сказано, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".
"Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и поставил под угрозу правительство. Тем самым он предал свое доверие как президента, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", – сказано в документе.
Резолюция Конгресса – это первый шаг демократов к проведению на этой неделе голосования по импичменту. Таким образом Трамп может стать первым президентом в истории США, которому во второй раз будет объявлен импичмент.
Напомним, инициативу демократов по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу поддержали в Республиканской партии. Влиятельный сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми выразил мнение, что роль Трампа в штурме Капитолия является правонарушением, из-за которого может быть объявлен импичмент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января в США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.
В Вашингтоне в ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли пять человек.
Тогда конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства до 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.