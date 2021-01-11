В Конгрессе США обнародовали текст резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США опубликовала проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа, в которой президента обвинили в подстрекательстве к восстанию.

Документ также распространил CNN. По мнению конгрессменов, Трамп причастен к беспорядкам, которые привели к штурму Капитолия в Вашингтоне 6 января.

В резолюции сказано, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".

"Он поставил под угрозу целостность демократической системы, помешал мирной передаче власти и поставил под угрозу правительство. Тем самым он предал свое доверие как президента, нанеся очевидный вред народу Соединенных Штатов", – сказано в документе.

Резолюция Конгресса – это первый шаг демократов к проведению на этой неделе голосования по импичменту. Таким образом Трамп может стать первым президентом в истории США, которому во второй раз будет объявлен импичмент.

Напомним, инициативу демократов по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу поддержали в Республиканской партии. Влиятельный сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми выразил мнение, что роль Трампа в штурме Капитолия является правонарушением, из-за которого может быть объявлен импичмент.

Опубликована резолюция об импичменте Трампа CNN

Трампа обвинили в подстрекательстве к восстанию CNN

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