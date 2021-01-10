У Киргизстані обирають президента країни. Фото

У неділю, 10 січня, в Киргизстані проходять дострокові президентські вибори.

Як повідомляє агентство Anadolu, також проводиться референдум щодо питання про форму правління в країні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Киргизам запропоновано вибрати між парламентською і президентською формою правління або ж проголосувати проти обох.

Голосування почалося о 08:00 за місцевим часом і триватиме до 20:00.

За даними ЦВК, референдум вже вважається таким, що відбувся, – явка склала 33,08% при порозі в 30%.

На пост президента претендують 17 кандидатів, серед них:

колишній прем'єр-міністр Садир Жапаров,

ексспікер парламенту Адахан Мадумаров,

колишній голова Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Абділь Сегізбаєв,

екссуддя Конституційної палати Клара Сооронкулова.

Нагадаємо, з 24 листопада 2017 року посаду президента Киргизстану займав Сооронбай Жеенбеков, який оголосив про відставку 15 жовтня 2020 року.

З 14 листопада обов'язки глави республіки виконує Талант Мамитов.

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