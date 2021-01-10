В Кыргызстане выбирают президента страны. Фото
В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные президентские выборы.
Как сообщает агентство Anadolu, также проводится референдум по вопросу о форме правления в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Киргизам предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления или же проголосовать против обеих.
Голосование началось в 08:00 по местному времени и продолжится до 20:00.
По данным ЦИК, референдум уже считается состоявшимся – явка составила 33,08% при пороге в 30%.
На пост президента претендуют 17 кандидатов, среди них:
бывший премьер-министр Садыр Жапаров,
экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиль Сегизбаев,
экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.
Напомним, с 24 ноября 2017 года должность президента Кыргызстана занимал Сооронбай Жээнбеков, объявивший об отставке 15 октября 2020 года.
С 14 ноября обязанности главы республики исполняет Талант Мамытов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября, на следующий день после парламентских выборов в Кыргызстане, люди вышли на акции протеста на площадь Ала-Тоо в Бишкеке и ряде других городов страны.
Участники митинга выступили против предварительных итогов голосования, согласно которым большинство голосов получили провластная партия "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".
6 октября протесты продолжились. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги выборов недействительными.
В результате столкновений с силовиками скончался один протестующий, еще 590 человек пострадали.
Митингующие захватили здание парламента (Белый дом), в котором также находится администрация президента и ряд других госучреждений. Здание парламента подожгли.
Бывшего президента Киргызстана Алмазбека Атамбаева 10 октября задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что это произошло в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.