В Кыргызстане выбирают президента страны. Фото

В воскресенье, 10 января, в Кыргызстане проходят досрочные президентские выборы.

Как сообщает агентство Anadolu, также проводится референдум по вопросу о форме правления в стране (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Киргизам предложено выбрать между парламентской и президентской формой правления или же проголосовать против обеих.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продолжится до 20:00.

По данным ЦИК, референдум уже считается состоявшимся – явка составила 33,08% при пороге в 30%.

На пост президента претендуют 17 кандидатов, среди них:

бывший премьер-министр Садыр Жапаров,

экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,

бывший председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Абдиль Сегизбаев,

экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Напомним, с 24 ноября 2017 года должность президента Кыргызстана занимал Сооронбай Жээнбеков, объявивший об отставке 15 октября 2020 года.

С 14 ноября обязанности главы республики исполняет Талант Мамытов.

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