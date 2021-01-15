У ФБР попередили про загрозу збройних протестів на інавгурації Байдена

Директор Федерального бюро безпеки (ФБР) Сполучених Штатів Америки Кріс Рей заявив, що його відомство зафіксувало в мережі безліч розмов щодо можливого насильства під час інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вона відбудеться 20 січня.

Як пише The Hill, йдеться про заклики до потенційних збройних протестів та інших агресивних дій під час церемонії. Водночас, він додав, що завдання спецслужб зараз – відрізнити бажане від того, що дійсно може трапитися.

"Ми стурбовані можливістю застосування насильства під час численних протестів і мітингів, запланованих тут, в окрузі Колумбія, і в будівлях столиць штатів по всій країні найближчими днями, внаслідок чого озброєні люди можуть опинитися в безпосередній близькості від урядових будівель та офіційних осіб", – сказав Рей.

Зазначимо, що про потенційні загрози безпеці ФБР поінформувало безпосередньо Байдена. Тим часом віцепрезидент США Майк Пенс запевнив, що інавгурація нового президента буде безпечною й відбудеться без ексцесів. Аналогічної думки дотримується і голова Секретної служби США Джеймс Мюррей.

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