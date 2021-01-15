В ФБР предупредили об угрозе вооруженных протестов на инаугурации Байдена
Директор Федерального бюро безопасности (ФБР) Соединенных Штатов Америки Крис Рэй заявил, что его ведомство зафиксировало в сети множество разговоров по поводу возможного насилия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она состоится 20 января.
Как пишет The Hill, речь идет о призывах к потенциальным вооруженным протестам и другим агрессивным действиям во время церемонии. Вместе с тем, он добавил, что задание спецслужб сейчас – отличить желаемое от того, что действительно может произойти.
"Мы обеспокоены возможностью применения насилия во время многочисленных протестов и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столиц штатов по всей стране в ближайшие дни, в результате чего вооруженные люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и официальных лиц", – сказал Рэй.
Отметим, что о потенциальных угрозах безопасности ФБР проинформировало непосредственно Байдена. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заверил, что инаугурация нового президента будет безопасной и состоится без эксцессов. Аналогичного мнения придерживается и глава Секретной службы США Джеймс Мюррей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена. Она будет действовать с 11 по 24 января.
Напомним,ранее Палата представителей Конгресса США поддержала проект резолюции об импичменте Трампа. Впервые в американской истории главе государства его объявили дважды.
Этому предшествовал штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате которого погибло пять человек.
Тем временем в нижней палате Конгресса США объявили о намерении подготовить резолюцию для импичмента Байдена сразу после вступления в должность.