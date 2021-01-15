В ФБР предупредили об угрозе вооруженных протестов на инаугурации Байдена

Виктория Довгань Мир 06:52, 15.01.2021 Обновлено: 07:13, 15.01.2021

Директор Федерального бюро безопасности (ФБР) Соединенных Штатов Америки Крис Рэй заявил, что его ведомство зафиксировало в сети множество разговоров по поводу возможного насилия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она состоится 20 января.

Как пишет The Hill, речь идет о призывах к потенциальным вооруженным протестам и другим агрессивным действиям во время церемонии. Вместе с тем, он добавил, что задание спецслужб сейчас – отличить желаемое от того, что действительно может произойти.

"Мы обеспокоены возможностью применения насилия во время многочисленных протестов и митингов, запланированных здесь, в округе Колумбия, и в зданиях столиц штатов по всей стране в ближайшие дни, в результате чего вооруженные люди могут оказаться в непосредственной близости от правительственных зданий и официальных лиц", – сказал Рэй.

Отметим, что о потенциальных угрозах безопасности ФБР проинформировало непосредственно Байдена. В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заверил, что инаугурация нового президента будет безопасной и состоится без эксцессов. Аналогичного мнения придерживается и глава Секретной службы США Джеймс Мюррей.

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