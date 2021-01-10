Трамп упевнений, що йому не влаштують імпічмент – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, якому можуть оголосити імпічмент, впевнений, що віце-президент Майк Пенс і члени уряду не робитимуть цього.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власне джерело. Воно проінформувало, що Пенс нібито проігнорує ідею скористатися 25-ю поправкою Конституції, щоб усунути Трампа з посади.

Також президент і деякі його союзники вважають, що демократи "перегинають палицю", намагаючись ще раз оголосити імпічмент Трампу за напад його прихильників на Капітолій. Вони не вірять, що рішення буде затверджено.

Один з радників президента США назвав ініційований демократами розгляд імпічменту "політичним подарунком Трампу". Співрозмовник зазначив, що Пенс не обговорював використання 25-ї поправки, а лише говорив про відхилення такого варіанту як неможливого.

Видання також відзначило, що Трамп і Пенс не спілкувалися з 6 січня, коли стався штурм Капітолію.

Сенатор Джеймс Інхоф зі штату Оклахома сказав газеті Tulsa World, що "ніколи не бачив Пенса таким злим", як після того, коли Трамп вилаяв його за відмову втрутитися в підрахунок голосів колегії виборників в Конгресі. Трамп тоді написав у Twitter, що Пенсу не вистачає "сміливості".

За інформацією журналістів, Трамп і коло його постійних радників "планують непокірно провести останній тиждень президентства".

В останні 10 днів на посаді Трамп хоче висвітлити досягнення своєї адміністрації, зокрема поїхати до стіни на кордоні з Мексикою у вівторок, 12 січня. Трамп також планує затвердити ряд помилувань.

Видання підкреслило, що Трамп не подає ознак того, що планує піти у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL: