Трамп уверен, что ему не устроят импичмент – СМИ

Президент США Дональд Трамп, которому могут объявить импичмент, уверен, что вице-президент Майк Пенс и члены правительства не будут делать этого.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Он сказал, что Пенс якобы проигнорирует идею воспользоваться 25-й поправкой Конституции, чтобы отстранить Трампа от должности.

Также президент и некоторые его союзники считают, что демократы "перегибают палку", пытаясь еще раз объявить импичмент Трампу за нападение его сторонников на Капитолий. Они не верят, что решение будет утверждено.

Один из советников президента США назвал инициированное демократами рассмотрение импичмента "политическим подарком Трампу". Собеседник отметил, что Пенс не обсуждал использование 25-й поправки, а лишь говорил об отклонении такого варианта как невозможного.

Издание также отметило, что Трамп и Пенс не общались с 6 января, когда произошел штурм Капитолия.

Сенатор Джеймс Инхоф из штата Оклахома сказал газете Tulsa World, что "никогда не видел Пенса таким злым", как после того, как Трамп отругал его за отказ вмешаться в подсчет голосов коллегии выборщиков в Конгрессе. Трамп тогда написал в Twitter, что Пенсу не хватает "смелости".

По информации журналистов, Трамп и круг его постоянных советников "планируют непокорно провести последнюю неделю президентства".

В последние 10 дней на должности Трамп хочет осветить достижения своей администрации, в частности поехать к стене на границе с Мексикой во вторник, 12 января. Трамп также планирует утвердить ряд помилований.

Издание подчеркнуло, что Трамп не подает признаков того, что планирует уйти в отставку.

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