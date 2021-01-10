У США про готовність оголосити імпічмент Трампу заявили республіканці та демократи

Ініціативу демократів щодо оголошення імпічменту президентові США Дональду Трампу підтримали в Республіканській партії.

Як повідомляє АР, впливовий сенатор-республіканець від штату Пенсільванія Пет Тумі висловив думку, що роль Трампа в штурмі Капітолію є правопорушенням, через яке може бути оголошено імпічмент.

Водночас він прямо не сказав, чи проголосує за відсторонення президента від посади, якщо Палата представників Конгресу США надішле в Сенат пропозицію про імпічмент.

"Я не знаю, що вони збираються надіслати. Одна з речей, які мене турбують, це те, чи буде Палата занадто політизувати цей процес", – зазначив Тумі.

Раніше група членів Палати представників від Демократичної партії заявила про готовність у понеділок представити статтю для оголошення імпічменту Трампу.

Конгресмен Тед Лью повідомив у Twitter, що підтримку підготовленої статті висловили 180 осіб.

Пропозиція Пенса

Чинний віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що замість імпічменту можна скористатися 25-ю поправкою до Конституції Сполучених Штатів.

Згідно з 25-ю поправкою, віцепрезидент обіймає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента через його недієздатність. Ця поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її ухвалення в 1967 році.

У команді Пенса вважають, що оголошення недієздатності президента може спричинити виникнення додаткових ризиків для безпеки країни. Однак якщо поведінка Трампа "стане ще менш передбачуваною", то віцепрезиденту доведеться вдатися до поправки і взяти на себе обов'язки глави держави.

Хто захищатиме Трампа

У разі можливої процедури імпічменту інтереси Трампа представлятиме його беззмінний адвокат Рудольф Джуліані.

Також Трамп не заперечує можливості знову звернутися по допомогу до почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца. Він уже надавав захист президенту під час процедури імпічменту в 2019-2020-х роках.

Скрин Twitter

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