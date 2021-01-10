Сенатор США от республиканцев поддержал возможный импичмент Трампу
Инициативу демократов по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу поддержали в Республиканской партии.
Как сообщает АР, влиятельный сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми выразил мнение, что роль Трампа в штурме Капитолия является правонарушением, из-за которого может быть объявлен импичмент.
При этом он прямо не сказал, проголосует ли за отстранение президента от должности, если Палата представителей Конгресса США направит в Сенат предложение об импичменте.
"Я не знаю, что они собираются прислать. Одна из вещей, которые меня беспокоят, это то, будет ли Палата слишком политизировать этот процесс", – отметил Туми.
Ранее группа членов Палаты представителей от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента Трампу.
Конгрессмен Тед Лью сообщил в Twitter, что поддержку подготовленной статье выразили 180 человек.
Предложение Пенса
Действующий вице-президент США Майк Пенс считает, что вместо импичмента можно воспользоваться 25-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов.
Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.
В команде Пенса считают, что объявление недееспособности президента может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны. Однако, если поведение Трампа "станет еще менее предсказуемым", то вице-президенту придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.
Кто будет защищать Трампа
В случае возможной процедуры импичмента интересы Трампа будет представлять его бессменный адвокат Рудольф Джулиани.
Также Трамп не исключает возможность снова обратиться за помощью к почетному профессору школы права Гарвардского университета Алану Дершовицу. Он уже предоставлял защиту президенту в ходе процедуры импичмента в 2019-2020 годах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января в США сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.
В Вашингтоне в ходе протестов в районе Капитолийского холма погибли пять человек.
Тогда конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что Трамп не должен оставаться на посту главы государства до 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.