Пашинян уточнив, коли він залишить посаду прем'єра Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв піти у відставку до кінця квітня 2021 року.

Про це глава уряду заявив 14 квітня, передає ТАСС. Таким способом він розпустить парламент і призначить позачергові вибори.

"Я подам у відставку протягом останніх 10 днів квітня, згідно з домовленістю між парламентськими силами та президентом республіки. Для збереження всіх протокольних заходів у сьомий день я висуну свою кандидатуру на пост прем'єра, інші фракції не висунуть кандидатури, а фракція "Мій крок" не обере мене прем'єром. Удруге фракція знову висуне мою кандидатуру і знову не обере", – сказав Пашинян.

За словами прем'єра, після розпуску парламенту вибори буде призначено на 20 червня.

Також він озвучив умову, згідно з якою опозиційні фракції не повинні висувати своїх кандидатів. Інакше керівна фракція "Мій крок" знову обере Пашиняна прем'єром.

"Це буде політичним самогубством", – пояснив він.

Раніше Пашинян заявляв, що подасть у відставку в квітні, але навіть приблизної дати не назвав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 лютого вірменська опозиція знову зажадала відправити у відставку прем'єра країни Нікола Пашиняна і почала встановлювати намети, а також зводити барикади в Єревані.