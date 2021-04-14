Пашинян уточнил, когда он оставит пост премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку до конца апреля 2021 года.

Об этом глава правительства заявил 14 апреля, передает ТАСС. Таким образом он распустит парламент и назначит внеочередные выборы.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет", – сказал Пашинян.

По словам премьера, после роспуска парламента выборы будут назначены на 20 июня.

Также он озвучил условие, согласно которому оппозиционные фракции не должны выдвигать своих кандидатов. В противном случае, правящая фракция "Мой шаг" снова изберет Пашиняна премьером.

"Это будет политическим самоубийством", – пояснил он.

Ранее Пашинян заявлял, что подаст в отставку в апреле, но даже примерной даты не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL: