Пашинян уточнил, когда он оставит пост премьера Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку до конца апреля 2021 года.
Об этом глава правительства заявил 14 апреля, передает ТАСС. Таким образом он распустит парламент и назначит внеочередные выборы.
"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет", – сказал Пашинян.
По словам премьера, после роспуска парламента выборы будут назначены на 20 июня.
Также он озвучил условие, согласно которому оппозиционные фракции не должны выдвигать своих кандидатов. В противном случае, правящая фракция "Мой шаг" снова изберет Пашиняна премьером.
"Это будет политическим самоубийством", – пояснил он.
Ранее Пашинян заявлял, что подаст в отставку в апреле, но даже примерной даты не назвал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 февраля армянская оппозиция снова потребовала отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна и начала устанавливать палатки, а также возводить баррикады в Ереване.
Начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспарян также потребовал от Пашиняна покинуть свой пост, но тот в ответ отправил его в отставку, заявив о госперевороте.
При этом документ должен был подписать президент, однако президент Армен Саркисян подал в суд из-за такого шага премьера.