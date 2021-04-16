Меркель і Трюдо розкритикували посилення військової присутності РФ біля України

Значне посилення Росією своєї військової присутності, зокрема оснащення технікою й кадрами угруповань біля України, занепокоїло уряди Канади й Німеччини.

З критикою таких дій РФ виступили під час телефонної розмови канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо та німецька канцлерка Ангела Меркель. Про деталі бесіди повідомили в офісі глави канадського уряду.

Зазначається, що двоє лідерів висловили спільне занепокоєння нещодавніми військовими діями Росії в Криму та вздовж українського кордону.

"Вони наголосили на своїй відданості суверенітету, безпеці та територіальній цілісності України", – підкреслили в прем’єра Канади.

Водночас співрозмовники "обговорили спільні пріоритети й цінності стосовно відносин із Китаєм". Також Трюдо і Меркель висловили надію на продовження співпраці в межах G7 для просування загальних пріоритетів, таких як захист демократії і прав людини, захист міжнародного миру і безпеки.

Зауважимо: раніше президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступили зі спільною заявою щодо ескалації на Донбасі і нарощування російських військ біля кордонів України. Вони погодилися в тому, що Москва повинна скоротити присутність своїх військових і техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ангела Меркель приєднається до переговорів президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, які відбудуться в Парижі.