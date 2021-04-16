Меркель и Трюдо раскритиковали усиление военного присутствия РФ возле Украины

Значительное усиление Россией своего военного присутствия, в том числе оснащение техникой и кадрами группировок возле Украины, обеспокоило правительства Канады и Германии.

С критикой таких действий РФ выступили во время телефонного разговора канадский премьер-министр Джастин Трюдо и немецкий канцлер Ангела Меркель. О деталях беседы сообщили в офисе главы канадского правительства.

Отмечается, что два лидера указали на общее беспокойство недавними военными действиями России в Крыму и вдоль украинской границы.

"Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины", – подчеркнули в премьера Канады.

В то же время собеседники "обсудили общие приоритеты и ценности по отношениям с Китаем". Также Трюдо и Меркель выразили надежду на продолжение сотрудничества в рамках G7 для продвижения общих приоритетов, таких как защита демократии и прав человека, защита международного мира и безопасности.

Отметим: ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением по эскалации на Донбассе и наращивании российских войск у границ Украины. Они согласились в том, что Москва должна сократить присутствие своих военных и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ангела Меркель присоединится к переговорам президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, которые состоятся в Париже.