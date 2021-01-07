Конгрес визнав Байдена президентом США

Олексій Тітофф Світ 10:39, 7.01.2021 Оновлено: 10:54, 7.01.2021

У четвер, 7 січня, Конгрес США підтвердив перемогу обраного президента Джо Байдена.

Як повідомляє Reuters, Конгрес засвідчив достатню кількість голосів колегії вибірників для демократа Байдена, щоб віддати йому перемогу в президентських перегонах над кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Відзначимо, що Сенат і палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії та Пенсільванії за Байдена.

Представники Республіканської партії заперечували проти голосів вибірників в Арізоні, Неваді і Мічигані, але клопотання провалилися до того, як дійшли до дебатів.

Пояснимо, що сертифікація з боку Конгресу – це обов'язковий фінальний етап затвердження обраного президента в Штатах. Його проведення вимагає американська Конституція. Конгресмени повинні сертифікувати результати голосування колегії вибірників, що відбувся 14 грудня.

Нагадаємо, що вибори президента США відбулися 3 листопада. На них Байден набрав 306 голосів вибірників при необхідних 270, а Трамп – 232. Інавгурація обраного президента США Джо Байдена пройде 20 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США прихильники Трампа влаштували масові заворушення в Конгресі. У Вашингтоні в ході масових заворушень в районі Капітолійського пагорба загинули чотири особи.

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