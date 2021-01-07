Конгресс признал Байдена президентом США

В четверг, 7 января, Конгресс США подтвердил победу избранного президента Джо Байдена.

Как сообщает Reuters, Конгресс засвидетельствовал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для демократа Байдена, чтобы отдать ему победу в президентской гонке над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Отметим, что Сенат и палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена.

Представители Республиканской партии возражали против голосов выборщиков в Аризоне, Неваде и Мичигане, но ходатайства провалились до того, как дошли до дебатов.

Поясним, что сертификация со стороны Конгресса – это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в Штатах. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Напомним, что выборы президента США состоялись 3 ноября. На них Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимых 270, а Трамп – 232. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января.

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