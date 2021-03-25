Байден провів першу пресконференцію як президент США: головні заяви та відео

Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, провів свою першу пресконференцію на посаді американського глави.

Подію транслювала пресслужба Білого дому, зокрема, на своєму YouTube-каналі. Старт був запланований на 19:15 за Києвом, але почався з 10-хвилинною затримкою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До президента в Східну кімнату Білого дому пустили близько трьох десятків журналістів. Зазначимо, що пресконференцію призначили на 65-й день Байдена на посаді – пізніше, ніж це робили його попередники.

OBOZREVATEL пропонує текстову онлайн-трансляцію виступу політика:

Байден заявив, що має намір балотуватися на другий термін .

Він поставив нову мету щодо вакцинації Сполучених Штатів від коронавірусу – 200 мільйонів доз за 100 днів президентства.

"Я знаю, що це амбітно: подвоїти нашу початкову мету. Але жодна інша країна в світі навіть близько не наблизилася до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити", – зазначив Байден.

Також він нагадав про ініційований пакет економічної допомоги через пандемію в розмірі 1,9 трильйона доларів. Закон був ухвалений Конгресом на початку цього місяця.

Також в Америці як допомогу на карантині від держави відправили 100 мільйонів платежів по 1400 доларів на банківські рахунки людей, і "ще мільйони отримають свої гроші дуже скоро", запевняє політик.

Байден висловив надію, що він зможе добитися прогресу в таких гострих питаннях, як кліматична криза, реформа зброї та імміграція, незважаючи на протидію республіканців.

Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав, що був обраний американським народом для пошуку рішень.

"Ми збираємося просуватися із цих [питань] по одному й намагаємося вирішувати якомога більше одночасно", – заявив глава США.

Президент сказав, що США буде "важко" вкластися в термін до 1 травня для виведення військ з Афганістану, який адміністрація Дональда Трампа погодила з талібами.

"Просто з тактичних причин, ці війська важко вивести", – уточнив американський лідер.

Президент сказав, що готовий як до ескалації конфронтації з КНДР, так і до "деяких форматів дипломатії".

Також він попередив про "відповіді", якщо Північна Корея продовжить запускати балістичні ракети після другої такого події менш ніж за тиждень.

Як сказав Байден, він "готовий до деякої формі дипломатії, але вона повинна бути обумовлена кінцевим результатом денуклеаризації".

США повинні вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності Китай щодо порушень правил імпорту, експорту та питань прав людини, зазначив Байден.

Як раніше писав OBOZREVATEL, радник глави України Ендрю Мак заявив, що президент України Володимир Зеленський і Байден можуть зустрітися після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 і відновити практику регулярних візитів.

Заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, який відповідає в Держдепі за політику Штатів щодо України, сказав, що Байден найближчим часом може зателефонувати Зеленському.