Танки и артиллерия: ВСУ устроили масштабные маневры возле Крыма

Андрей Жигайло Видео 08:31, 15.04.2021

Артиллерийские и танковые резервы Вооруженных сил Украины устроили масштабные учения на полигонах возле временно оккупированного Крыма.

По легенде учений, вражеское танковое подразделение и пехота попробовали прорвать линию нашей обороны. Больше можно прочитать здесь.

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