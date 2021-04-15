Танки та артилерія: ЗСУ влаштували масштабні маневри біля Криму

Андрій Жигайло Відео 08:31, 15.04.2021

Артилерійські й танкові резерви Збройних сил України влаштували масштабні навчання на полігонах біля тимчасово окупованого Криму.

За легендою навчань, ворожий танковий підрозділ та піхота спробували прорвати лінію нашої оборони. Більше можна прочитати тут.

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