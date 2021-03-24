Военные ВСУ присоединились к флешмобу What is Ukraine

Марина Лисничук Видео 14:33, 24.03.2021 Обновлено: 14:39, 24.03.2021

Военнослужащие Вооруженных сил Украины присоединились к флешмобу What is Ukraine, который в последнее время активно распространяют в Украине. Воины смонтировали мощные видео, на которых показали мужество и отвагу украинской армии. Подробнее читайте здесь.

Ролик 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

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