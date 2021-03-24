Військові ЗСУ приєдналися до флешмобу What is Ukraine

Марина Ліснічук Відео 14:33, 24.03.2021 Оновлено: 14:39, 24.03.2021

Військовослужбовці Збройних сил України приєдналися до флешмобу What is Ukraine, який останнім часом активно поширюють в Україні. Воїни змонтували потужні відео, на яких показали мужність та відвагу української армії. Детальніше читайте тут.

Ролик 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

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