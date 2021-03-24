Военные ВСУ присоединились к флешмобу What is Ukraine: захватывающие видео

В Украине в последнее время активно распространяют флешмоб What is Ukraine, в котором граждане показывают различные особенности и уголки родной страны.

Сейчас к нему присоединились также военнослужащие, смонтировав мощные видео, на которых показали мужество и отвагу Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что флешмоб начался с ролика фотографа и пилота FPV-дрона Назара Дорош в Instagram, в котором он показал самые красивые места Украины.

Видео под названием What is Ukraine набрало более 3,5 миллиона просмотров. Украинцы же начали создавать его аналоги, где обратили внимание на другие красивые уголки страны, известных людей и даже курьезные моменты.

Недавно в флешмобе приняли участие военнослужащие ВСУ, в частности: 10 Горно-штурмовая бригада, 30 ОМБр имени Константина Острожского, 24 ОМБр имени Короля Даниила, 25 отдельная воздушно-десантная Днепропетровская бригада, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году военнослужащие Вооруженных сил Украины запустили патриотический флешмоб "Нация сквозь века". На опубликованном в сети видео воины появились в национальных костюмах.