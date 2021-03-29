Взрыв в жилом доме под Казанью: первые кадры с места смертельного ЧП

Дарья Дурова Видео 00:04, 30.03.2021

В Зеленодольске в Татарстане (РФ) в понедельник, 29 марта, произошел взрыв в квартире жилого дома. Предварительно, погиб один человек.

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