Вибух у житловому будинку під Казанню: перші кадри з місця смертельної НП

Дар'я Дурова Відео 00:04, 30.03.2021

У Зеленодольську в Татарстані (РФ) у понеділок, 29 березня, стався вибух у квартирі житлового будинку. Попередньо, загинула одна особа.

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