ВОЗ: Отсутствие доступа бедных стран к вакцинам является моральным провалом, а в Дании умер сотрудник больницы после AstraZeneca – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 19:00, 24.03.2021 Обновлено: 06:48, 25.03.2021

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус раскритиковал богатые страны через неравное распределение вакцин от коронавируса.

Ограничительные меры в Германии продлены еще на 4 недели, на Пасху там будет действовать жесткий локдаун. Президент Литвы Гитанас Науседа публично привился вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и призвал свой народ не тратить время, а пойти и получить свой укол. А вот в Дании умер сотрудник больницы после прививки этим же препаратом. Об этом подробнее - далее в материале.

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