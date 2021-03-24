ВООЗ: Відсутність доступу бідних країн до вакцин є моральним провалом а у Данії помер співробітник лікарні після щеплення AstraZeneca – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 19:00, 24.03.2021 Оновлено: 19:00, 24.03.2021

Очільник всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу.

Обмежувальні заходи у Німеччині продовжено ще на 4 тижні, на Великдень там діятиме жорсткий локдаун. Президент Литви Гітанас Науседа публічно прищепився вакциною британсько-шведської компанії AstraZeneca і закликав свій народ не витрачати час, а піти і отримати свій укол. А от у Данії помер співробітник лікарні після щеплення цим же препаратом. Про це детальніше - далі у матеріалі.

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