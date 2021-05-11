Видео ракетного обстрела из жилых кварталов Газы в сторону Иерусалима

В понедельник боевики "Хамас" в секторе Газа выпустили ракеты в направлении Иерусалима.

Это произошло в ответ после столкновений арабов с израильской полицией у оспариваемого святого места (между евреями и арабами давно идут споры относительно этого места – мечеть Аль-Акса находится на Храмовой горе на месте культового сооружения для иудеев Дом Святости или Второй храм - ред).

Представитель террористической организации "Хамас" заявил, что ракетная атака стала ответом на то, что он назвал израильскими "преступлениями и агрессией" в Иерусалиме. Он угрожал большими приступами, если Израиль снова вторгнется в священный комплекс Аль-Акса или осуществит выселения арабских семей из окрестностей восточного Иерусалима.