Тищенко обвинили в срыве довыборов на Прикарпатье

Карина Бондаренко Видео 10:41, 1.04.2021 Обновлено: 11:20, 1.04.2021

Общественное движение "Честно" обвинило народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко в срыве довыборов на Прикарпатье. По словам представителей организации, в ночь на 1 апреля на избирательном участке нардеп требовал и изымал у журналистов удостоверения, проверял их подлинность, а также обыскивал людей с целью поиска оружия.

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