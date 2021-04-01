Тищенка звинуватили в зриві довиборів на Прикарпатті

Карина Бондаренко Відео 10:41, 1.04.2021

Громадський рух "Чесно" звинуватив народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка в зриві довиборів на Прикарпатті. За словами представників організації, в ніч на 1 квітня на виборчій дільниці нардеп вимагав і вилучав у журналістів посвідчення, перевіряв їх достовірність, а також обшукував людей з метою пошуку зброї.

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