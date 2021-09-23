В США больше смертей от коронавируса, чем во времена испанского гриппа, а ВОЗ против третьей прививки – коронавирусные хроники
Сегодня в выпуске:
в Соединенных Штатах Америки жертвами коронавируса стало больше людей, чем во времена испанки. Таковы данные Университета Джона Хопкинса;
в австралийском Мельбурне строители вышли на митинг против крантинных ограничений и вакцинации;
Всемирная организация здравоохранения выступила против третьей прививки от COVID;
а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаира Болсонару вакцинироваться.
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