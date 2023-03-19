В Краснодарском крае состоялись очередные похороны наемников ЧВК "Вагнера"

В станице Бакинской (РФ) после скандала все же расширят кладбище наемников "Вагнера", погибших на преступной войне против Украины. 19 марта там состоялись новые похороны.

Раньше мэр Сергей Белопольский выступал против, потому что количество могил росло огромными темпами. Евгений Пригожин начал угрожать местным властям (как и наемники ЧВК, которые записывали видео в нецензурной форме). Запугивание подействовало и местные власти изменили решение.