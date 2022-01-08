Украинская вышиванка

Вышиванка – своего рода генетический код украинской нации. С древнейших времен она была не просто одеждой для украинцев. В ней были зашифрованы сакральные символы, сохранявшие историю народа, его идентичность.

Ведущая проекта "Mrs. Ukraine World 2021" Татьяна Чубак познакомилась с украинским дизайнером, которая создает изысканную одежду в национальном стиле и делает вышиванку известной и модной во всем мире.

Оксана Полонец – дизайнер и владелица бренда эксклюзивного вышитого наряда, руководитель модного дома "POLONETS". С собственными коллекциями посетило более 20 стран. Филиалы бренда работают в Киеве, Львове, Чикаго и Сингапуре.

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Одержала первую победу в международном конкурсе дизайнеров "Автограф" и получила "Золотой знак качества".

Платья бренда POLONETS выбирают первые леди и звезды мирового масштаба, они были представлены на красной дорожке церемонии вручения кинопремии "Оскар".