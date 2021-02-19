Украина – Словения: анонс матча отбора на Евробаскет-2022, купить билеты

Мужская сборная Украины по баскетболу 20 и 22 февраля проведет заключительные матчи отбора на чемпионат Европы-2022.

Команда Айнарса Багатскиса в "баббле", который принимает киевский Дворец спорта, сыграет со словенцами и венграми. Первым соперником "желто-синих" станет действующий чемпион континента – Словения. Начало игры – в 16:00 субботы, 22 февраля. Согласно недавнему решению Кабинета министров Украины зрители смогут заполнить арену на 50%.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЛОВЕНИЯ

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Также показ будет доступен на сайте Федерации баскетбола Украины. Кроме того, смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Словения.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЛОВЕНИЯ

Аналитики небольшое преимущество отдают хозяевам. Ставки на победу украинцев в основное время принимаются с коэффициентом 1,75.

Ничья оценивается котировкой 11,5. А показатели на успех словенской сборной достигают уровня 2,26.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Владислав Коренюк, Денис Лукашов, Алексендр Липовый, Александр Мишула, Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Джером Рэндл, Иссуф Санон, Дмитрий Скапинцев, Виталий Зотов, Андрей Войналович.

Словения: Яка Блажич, Жига Димец, Грегор Глас, Ален Ходжич, Грегор Хроват, Ян Коси, Лука Лапорник, Юрий Макура, Блаж Махкович, Эдо Мурич, Лука Рупник, Ян Шпан.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Для меня сборная – это особые эмоции, особый баскетбол. У нас проходит смена поколений и мы стараемся во время каждого окна отбора пригласить как можно больше молодых игроков, которые могут дебютировать и в ближайшем будущем стать лицом сборной. Я рад, что Рэндл согласился вернуться. Всегда говорил, что не стоит брать в команду игрока, который не может сделать других игроков лучше. Я считаю, и сейчас это моя ответственность, что он может помочь. Есть Войналович, Коренюк и Скапинцев, у которых, возможно, будет дебют. Мы хотим на этот "бабл" пригласить 15 игроков.

Александр Секулич, главный тренер сборной Словении:

– Мы собрали такую же команду, которая была у нас во время матчей в ноябре. У нас было мало дней на подготовку, поэтому на первый план выйдет характер. Но у нас очень хорошая атмосфера в команде и мы хотим подтвердить свои хорошие результаты во время предыдущего окна. Мы с большим желанием собираемся сделать это.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Оба соперника досрочно обеспечили себе путевки на Евробаскет-2022. А за третье место, которое также даст право выступить на чемпионате, спорят команды Венгрии и Австрии.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-1997

Словения – Украина – 75:80 (46:45, 29:35)

Евробаскет-2001, отборочный раунд

Украина – Словения – 63:76 (33:45, 30:31)

Словения – Украина – 96:73 (20:17, 23:14, 27:24, 26:18)

Евробаскет-2011

Украина – Словения – 64:68 (12:18, 8:23, 18:16, 26:11)

Евробаскет-2013, матч за 5-6 место

Словения – Украина – 69:63 (16:23, 24:13, 14:8, 15:19)

Евробаскет-2017, отборочный раунд

Словения – Украина – 84:77 (23:15, 25:24, 24:17, 12:21)

Украина – Словения – 69:80 (17:15, 19:27, 19:11, 14:27)

Евробаскет-2017. 1/8 финала

Словения – Украина – 79:55 (26:17, 16:10, 26:16, 11:12)

Кубок мира-2019, отборочный раунд

Украина – Словения – 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Словения – Украина – 85:84 ОТ (17:20, 13:19, 18:17, 28:18, 9:8)

Евробаскет-2022, отборочный раунд

Словения – Украина – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "желто-синих" Айнарс Багатскис рассказал, как сборная Украины будет готовиться к Евробаскету-2022.