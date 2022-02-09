Удастся ли дожать Путина, для чего пенсионерам смартфоны, как лечить COVID у детей, темы Итог за 9 февраля
В случае военного конфликта между Москвой и НАТО победителей не будет – это ясно осознает Путин, отметила российская оппозиционерка Ольга Курносова.
Зачем пенсионерам смартфоны, объяснил глава ОО "Всеукраинская ассоциация пенсионеров" Владимир Дзёбак
Почему вирус поражает с каждым днем все больше детей, – объясняет детский врач-иммунолог Алла Волоха
Как спастись от депрессии и чего ожидают влюбленные накануне дня Валентина, - рассказывает психолог Елена Рыхальская