Ученые нашли антитело, которое поможет создать универсальную вакцину от всех штаммов COVID-19

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Вакцины от всех вирусов! Китайские ученые из Института вирусологии идентифицировали в крови человека антитело, с помощью которого можно создать универсальную вакцину, которая не только будет защищать от действующих штаммов, но и от новых разновидностей COVID-19.

Моноклональное антитело 35B5 обнаружили у пациента, который перенес болезнь в тяжелой форме. Его удалось обнаружить в ходе исследований с применением криоэлектронного микроскопа. В частности, оно действует только на уникальную часть молекулы коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации.

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