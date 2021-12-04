Ученые нашли антитело, которое поможет создать универсальную вакцину от всех штаммов COVID-19

Вакцины от всех вирусов! Китайские ученые из Института вирусологии идентифицировали в крови человека антитело, с помощью которого можно создать универсальную вакцину, которая не только будет защищать от действующих штаммов, но и от новых разновидностей COVID-19.

Моноклональное антитело 35B5 обнаружили у пациента, который перенес болезнь в тяжелой форме. Его удалось обнаружить в ходе исследований с применением криоэлектронного микроскопа. В частности, оно действует только на уникальную часть молекулы коронавируса, которая не изменяется в процессе мутации.