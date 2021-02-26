Трансплантация разрешена, мутировавший коронавирус свирепствует, запад Украины в красной зоне – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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Украинским медикам развязали руки в сфере трансплантации. Для пересадки реципиенту органов или тканей не придется обращаться к специалистам из Индии Турции или Беларуси.

  • Новый штамм COVID-19, который попал в Украину из Европы свирепствует на Закарпатье.

  • Из-за ухудшения эпидситуации Ивано-Франковская область попала в красную зону.

  • РФ превращает Крым в мощную военную базу.

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