Трансплантация разрешена, мутировавший коронавирус свирепствует, запад Украины в красной зоне – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

Украинским медикам развязали руки в сфере трансплантации. Для пересадки реципиенту органов или тканей не придется обращаться к специалистам из Индии Турции или Беларуси.

Новый штамм COVID-19, который попал в Украину из Европы свирепствует на Закарпатье.

Из-за ухудшения эпидситуации Ивано-Франковская область попала в красную зону.

РФ превращает Крым в мощную военную базу.

Эти и другие новости уже доступны для просмотра.