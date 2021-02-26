Трансплантация разрешена, мутировавший коронавирус свирепствует, запад Украины в красной зоне – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
Украинским медикам развязали руки в сфере трансплантации. Для пересадки реципиенту органов или тканей не придется обращаться к специалистам из Индии Турции или Беларуси.
Новый штамм COVID-19, который попал в Украину из Европы свирепствует на Закарпатье.
Из-за ухудшения эпидситуации Ивано-Франковская область попала в красную зону.
РФ превращает Крым в мощную военную базу.
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