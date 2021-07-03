Топ-5 самых сомнительных нарядов знаменитостей

Не секрет, что звезды очень тщательно готовятся к выходам в свет, особенно к красным дорожка! Конечно же, большинство людей интересует не только то, кто получит заветную статуэтку или награду, но и как звезды будут выглядеть! И уже это событие критики будут смаковать не один год!

Вот и я, гуру моды и стиля, Юлия Игнатченко, подготовила для вас рейтинг самых "сомнительных нарядов" когда-нибудь продемонстрированных на красной ковровой дорожке. Начинаем программу "PAPARAZZI"!