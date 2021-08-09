Топ-5 "обнаженных" платьев знаменитостей на красной дорожке

Выбирая образы для публичных мероприятий, знаменитости нередко пользуются девизом "чем меньше одежды, тем лучше". В нарядах из прозрачной ткани они стали выходить на красную дорожку еще в 90-х годах прошлого века. И как бы стремительно не менялись тренды в вечерней моде, а любовь звезд к провокациям не пройдет никогда.

Гуру моды и стиля Юлия Игнатченко собрала самые запоминающиеся "обнаженные" образы знаменитостей, которые добавили огонька пресным и часто довольно скучным ковровым дорожкам.