В Киеве молния попала в дом и вызвала пожар, другая попала в McDonald's. Видео

В Киеве в среду, 20 мая, снова прошел ливень с градом и громом. Во время непогоды одна из молний попала в крышу жилой многоэтажки, еще одна попала в вывеску McDonald's.

Также местные жители сообщили о пожаре под Киевом, причиной которого якобы был удар молнии. Соответствующие видео опубликовали столичные Telegram-каналы.

Отметим, что стихия накрыла Киев вечером и сопровождалась шквальным ветром. В некоторых районах города ветер поломал ветки и повалил деревья.

В одну из высоких многоэтажек ударила молния: этот момент случайно сняли на камеру очевидцы.

Это был не единственный случай. Молния также ударила по невысокому зданию заведения быстрого питания McDonald's, выбрав своей целью букву M, установленную на крыше.

В соцсетях также утверждают, что в селе Крюковщина Бучанского района якобы из-за молнии загорелся жилой дом.

– В четверг, 21 мая, на Киевщине синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами кратковременные дожди и грозы. Воздух в регионе максимально прогреется до +28 градусов.

– Вечером 19 мая в столице и в Киевской области тоже прошли ливни. В КГГА напомнили, что во время грозы нужно избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

