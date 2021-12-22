Военную помощь Украине поставили на паузу? Мнение дипломата и военного эксперта

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала OBOZREVATEL поделились мнениями по поводу предоставления Украине помощи вооружением от наших западных партнеров.

Дипломат заявил, что ставить помощь в зависимость от факта широкомасштабного вторжения РФ в Украину ошибочно, поскольку в таком случае она может поступить слишком поздно. По словам Грищенко, военные НАТО не должны защищать нас с оружием в руках, однако Альянс мог бы поддержать Украину с целью укрепления ее обороноспособности.

В свою очередь Снегирев озвучил свою версию, почему военная помощь Украине была "поставлена на паузу". Он напомнил, что во время боев за Дебальцево 2015 года в руки россиян попали два контрбатарейных радара производства США – образцы современного вооружения.

Видео дня

В то же время, по его оценкам, отношение Запада к этой теме изменилось. В частности, в оборонном бюджете США на 2022 год на помощь Украине предусмотрено выделить 300 миллионов долларов.