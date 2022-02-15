Голосистых много: скандал с Алиной Паш прокомментировал Бебешко

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал результаты национального отбора на конкурс "Евровидение-2022" и скандал вокруг победы Алины Паш. По его мнению, все "сигналы" по поводу участников конкурса стоило проверять еще до его начала.

В то же время продюсер отметил, что в последнее время нацотбор делает ставку на этнический жанр и работающих в нем исполнителей. Однако, по мнению Бебешко, для исполнения таких песен мало быть "голосистым", это "надо делать достойно".

Продюсер добавил, что в Украине немало исполнителей, которые могут показать европейский уровень, но, к сожалению, до нацотбора они не дошли.