Телефонные разговоры Путина с Трампом даже теоретически неспособны привести к завершению войны.

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Хотелось бы, конечно, ошибиться. Но из того, что мы знаем сейчас, прекращения огня ожидать выглядит слишком маловероятным вариантом. Почему?

Далее текст на языке оригинала.

Очікування російського диктатора від американців очевидні. По-перше, тиск на Україну — щоб ми продовжили обговорення з росіянами "мирних ініціатив" на основі умов, висунутих минулого тижня в Стамбулі.

Як я вже неодноразово писав, вимоги Путіна є політичними. А отже, досягнути їх можна лише в рамках переговорів. Захоплення ще однієї території не призведе до роззброєння України й не легітимізує претензії Москви на Європу як сферу своїх "життєвих інтересів". Єдиний спосіб — рішення, продавлені в результаті переговорів. Росіяни зацікавлені в них, тому тиснутимуть на Україну всіма доступними каналами. Зокрема, через американців.

По-друге, перерозподіл сфер впливу як "нова Ялта" — продовження ялтинської конференції 1945 року, де, за легендою, СРСР і США поділили між собою світ. Оскільки американці подібне навіть не розглядають, єдиний спосіб винести це на рівень серйозних дискусій — особиста розмова. Саме тому двостороння зустріч Путіна і Трампа є стратегічною метою Кремля.

Фоном до цього мала б стати "нормалізація" Росії, яка за роки війни перетворилася на світового ізгоя, та "деукраїнізація" відносин США і РФ — тобто виведення війни в Україні за дужки американсько-російського діалогу.

Очікування Дональда Трампа також добре відомі: він просто хоче припинити займатися цим питанням і не бажає, щоб Америка витрачала на нього гроші.

Стратегічна задача США щодо Росії залишається незмінною: Росія — єдина країна у світі, яка своїм ядерним потенціалом здатна знищити США та решту світу. Китай такого арсеналу не має — як і всі інші. Тому для американців важливо зменшити рівень напруженості у відносинах із Росією як частину стратегії національної безпеки.

Отже, єдиним результатом сьогоднішніх телефонних розмов може бути лише спільна заява про необхідність продовження переговорів у стамбульському форматі та плани Трампа і Путіна зустрітись у майбутньому.

Бо ні до рішення про мир, ні до перемир’я, ні до припинення вогню — Путін не дозрів, а Трамп не має інструментів, щоб його дотиснути.