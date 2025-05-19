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Блог | Самый реалистичный итог разговора Трампа с Путиным, который ожидается
Для Украины в сегодняшнем разговоре Трампа с Путиным самое важное, чтобы американский президент не согласился с "завышенными" запросами своего любимца и не начал навязывать их общее видение ситуации нам и европейцам. Однако это выглядит маловероятным – иначе бы Трамп не тратил время на контакты с европейскими лидерами, а Вэнс с Рубио не встречались бы с Зеленским.
Так что самым реалистичным итогом этого разговора может стать договоренность о личной встрече президентов, с подготовкой к которой Путин будет стараться затягивать.
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