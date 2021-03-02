Фото выдающихся украинцев "оживили" благодаря искусственному интеллекту

Генеалогическая компания MyHeritage запустила функцию 'Глубокая ностальгия', которая позволяет преобразовывать кадры с умершими предками на короткие видео. Благодаря этому пользователи сети 'оживили' фотографии выдающихся украинцев – Леси Украинки, Тараса Шевченко и Ивана Мазепы. Генеалогическая компания MyHeritage запустила функцию 'Глубокая ностальгия', которая позволяет преобразовывать кадры с умершими предками на короткие видео. Благодаря этому пользователи сети 'оживили' фотографии выдающихся украинцев – Леси Украинки, Тараса Шевченко и Ивана Мазепы. Генеалогическая компания MyHeritage запустила функцию 'Глубокая ностальгия', которая позволяет преобразовывать кадры с умершими предками на короткие видео. Благодаря этому пользователи сети 'оживили' фотографии выдающихся украинцев – Леси Украинки, Тараса Шевченко и Ивана Мазепы. 'оживили' фотографии выдающихся украинцев