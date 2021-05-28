Сессия ВНО продолжается, антитеррористическая операция в метро, суд над судьей Тупицким - основные темы краткого обзора новостей

Во время заседания по делу Александра Тупицкого, которого президент уволил с должности судьи Конституционного Суда, рассмотрели обвинительный акт, в котором, в частности, говорится о подкупе свидетеля и действиях в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.