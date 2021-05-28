Сессия ВНО продолжается, антитеррористическая операция в метро, суд над судьей Тупицким - основные темы краткого обзора новостей
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По расписанию внешнего независимого оценивания, сегодня абитуриенты сдают тест по математике;
Сегодня ночью столичная подземка стала площадкой для отработки практических навыков подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
Во время заседания по делу Александра Тупицкого, которого президент уволил с должности судьи Конституционного Суда, рассмотрели обвинительный акт, в котором, в частности, говорится о подкупе свидетеля и действиях в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.